scrutinio live boccuzzi resta al timone del comune di san mango sul calore

Notizia in breve

A San Mango Sul Calore, il candidato sostenuto dalla sola lista in corsa si è confermato sindaco dopo le operazioni di scrutinio. Le schede sono state tutte conteggiate e il risultato ha confermato la sua elezione. La lista unica ha ottenuto la maggioranza dei voti, garantendo la sua riconferma alla guida del municipio. Non sono stati segnalati altri candidati o liste in competizione. L’affluenza alle urne e i dettagli sul numero di voti non sono stati resi noti.