SCRUTINIO LIVE Boccuzzi resta al timone del comune di San Mango Sul Calore
A San Mango Sul Calore, il candidato sostenuto dalla sola lista in corsa si è confermato sindaco dopo le operazioni di scrutinio. Le schede sono state tutte conteggiate e il risultato ha confermato la sua elezione. La lista unica ha ottenuto la maggioranza dei voti, garantendo la sua riconferma alla guida del municipio. Non sono stati segnalati altri candidati o liste in competizione. L’affluenza alle urne e i dettagli sul numero di voti non sono stati resi noti.
Tempo di lettura: < 1 minuto Una sola lista, quella di Boccuzzi che si conferma sindaco a San Mango Sul Calore L'articolo SCRUTINIO LIVE Boccuzzi resta al timone del comune di San Mango Sul Calore proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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