San Mango sul Calore Boccuzzi confermato sindaco | decisivo il superamento del quorum

Notizia in breve

A San Mango sul Calore, il sindaco in carica è stato confermato alla guida del paese. La vittoria è stata possibile grazie al superamento del quorum di affluenza alle urne, essenziale per validare l’elezione. La consultazione si è svolta con una sola lista, e l’esito è stato determinato dalla partecipazione degli elettori. Se il quorum non fosse stato raggiunto, l’elezione sarebbe risultata nulla.