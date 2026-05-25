San Mango sul Calore Boccuzzi confermato sindaco | decisivo il superamento del quorum
A San Mango sul Calore, il sindaco in carica è stato confermato alla guida del paese. La vittoria è stata possibile grazie al superamento del quorum di affluenza alle urne, essenziale per validare l’elezione. La consultazione si è svolta con una sola lista, e l’esito è stato determinato dalla partecipazione degli elettori. Se il quorum non fosse stato raggiunto, l’elezione sarebbe risultata nulla.
A San Mango sul Calore si votava con una lista unica. Come prevede la normativa, l'esito dipendeva dalla partecipazione: senza il raggiungimento del quorum di affluenza, l'elezione sarebbe stata invalidata. Gli elettori hanno superato la soglia, e Teodoro Boccuzzi — già in carica in precedenza —. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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