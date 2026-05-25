Scrutinata oltre la metà delle sezioni | i risultati

Sono state scrutinate 51 sezioni su un totale superiore, con Comanducci al 43,63% e Ceccarelli al 32,09%.

Oltre la metà delle sezioni, ovvero 51, sono state scrutinate. I dati confermano il vantaggio di Comanducci - che al 43,63 per cento - e la rincorsa di Ceccarelli, stabile sul 32,09 per cento. Donati ha sfondato il 20 per cento (20,72 per cento). Marinelli è all'1,92 per cento, Menchetti 1,12 e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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