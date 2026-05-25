Sciopero dei treni | 24 ore di passione per i pendolari di Monza e Brianza

Da monzatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno sciopero nazionale nel settore ferroviario ha causato disagi per i pendolari di Monza e Brianza. La protesta ha portato a 24 ore di sospensione dei servizi ferroviari, creando disservizi e difficoltà negli spostamenti quotidiani. La giornata di sciopero ha interessato i viaggiatori che utilizzano i treni per recarsi al lavoro o a scuola, con i treni che sono rimasti fermi per tutta la giornata. La mobilitazione ha coinvolto l’intero settore ferroviario a livello nazionale.

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Ancora una giornata nera per i monzesi e per i brianzoli che utilizzano il treno. È stato proclamato uno sciopero nazionale del settore ferroviario. I lavoratori incroceranno le braccia per 24 ore. Lo sciopero inizierà alle 21 di giovedì 28 maggio e si concluderà alle 21 di venerdì 29 maggio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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