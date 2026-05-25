Schlein appoggia il Papa | La tecnologia non deve dominare l’uomo

Notizia in breve

La segretaria del Partito Democratico ha espresso oggi sostegno al Papa, sottolineando che la tecnologia non deve dominare l’uomo. Ha commentato il messaggio del Papa Leone XIV, evidenziando i rischi di una supremazia tecnologica sulla dignità umana. La dichiarazione si inserisce in un contesto di attenzione alle implicazioni etiche e sociali dell’innovazione tecnologica. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito.