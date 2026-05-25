Schlein appoggia il Papa | La tecnologia non deve dominare l’uomo
La segretaria del Partito Democratico ha espresso oggi sostegno al Papa, sottolineando che la tecnologia non deve dominare l’uomo. Ha commentato il messaggio del Papa Leone XIV, evidenziando i rischi di una supremazia tecnologica sulla dignità umana. La dichiarazione si inserisce in un contesto di attenzione alle implicazioni etiche e sociali dell’innovazione tecnologica. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito.
La segretaria del Partito Democratico, Schlein, ha espresso oggi un forte sostegno al messaggio di Papa Leone XIV riguardo ai rischi della supremazia tecnologica sulla dignità umana. Il Pontefice ha presentato la sua prima Enciclica, denominata Magnifica, in una data che coincide con il centesimo trentacinquesimo anniversario della Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Il documento papale affronta i pericoli derivanti dal modello tecnocratico e dalla carenza di norme condivise per lo sviluppo delle innovazioni. Secondo quanto riportato da Schlein, il Pontefice avverte che quando un potere così vasto si concentra nelle mani di pochi soggetti, esso tende a diventare opaco. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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