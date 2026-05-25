Schianto micidiale nella notte | muoiono giovanissimi Gli è successo all’improvviso famiglie straziate

Nella notte si è verificato un incidente mortale a Catania, all’incrocio tra via Umberto e via Musumeci. Due giovani sono deceduti dopo uno scontro violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarli. La strada è rimasta chiusa per diverse ore mentre le forze dell’ordine hanno ricostruito la dinamica. Le famiglie delle vittime sono state avvisate.

Ancora sangue sulle strade siciliane. Due giovani sono morti nella notte a Catania in un violento incidente avvenuto all’incrocio tra via Umberto e via Musumeci, nel centro della città. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati una moto e uno scooter. L’impatto è stato devastante e per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare. Le vittime sono un ragazzo catanese di 21 anni e un giovane dello Sri Lanka di 23 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare i due ventenni, ma ogni soccorso si è rivelato inutile. Leggi anche: Messinese, incidente frontale moto – trattore: morto Giuseppe Iudicello Indaga la polizia locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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