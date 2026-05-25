Schianto all’alba nel Mantovano muoiono due giovani ciclisti | una vittima viveva in provincia di Verona

Da veronasera.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due giovani ciclisti sono morti questa mattina a Villa Garibaldi, frazione di Roncoferraro, nel Mantovano. L’incidente è avvenuto all’alba, quando un veicolo ha investito i ciclisti sulla strada provinciale. Una delle vittime risiedeva in provincia di Verona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa per i rilievi.

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Due ciclisti hanno perso la vita nelle prime ore di questa mattina, lunedì 25 maggio, a Villa Garibaldi, frazione di Roncoferraro, nel Mantovano, a pochi chilometri dal confine con il Veronese. L’incidente, stando a quanto riferito dai carabinieri, è avvenuto intorno alle 5.30 in via Alessandro. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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