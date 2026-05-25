La società Sarnese 1926 ha annunciato di aver sollevato dai ruoli di direttore sportivo e allenatore della prima squadra i signori Livio Scuotto e Salvatore Campilongo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. Entrambi i professionisti non ricopriranno più i rispettivi incarichi a partire da oggi. La società non ha ancora comunicato eventuali sostituti o cambiamenti in programma per la squadra.

La Sarnese 1926 comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi di Direttore sportivo e allenatore della Prima squadra i signori Livio Scuotto e Salvatore Campilongo. Al Direttore e al Mister, un ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi, augurandogli le migliori fortune personali e professionali. Ufficio stampa IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sarnese, sollevati dagli incarichi Campilongo e Scuotto

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