Saponara sceglie Maria Spidaleri prima donna sindaco nella storia del Comune

Da messinatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maria Spidaleri è diventata il primo sindaco donna nella storia di Saponara, ottenendo il 48,71% dei voti. La candidata della lista civica “Radici e Futuro - #insiemepersaponara” ha superato di misura l’ex sindaco nelle elezioni comunali. Con questa vittoria, si apre una nuova fase per il centro tirrenico messinese.

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Saponara volta pagina e sceglie per la prima volta una donna alla guida del Comune. È Maria Spidaleri il nuovo sindaco del centro tirrenico messinese: la candidata della lista civica “Radici e Futuro - #insiemepersaponara” ha conquistato il 48,71% dei voti, superando di misura l’ex sindaco. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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