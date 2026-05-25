Sanità la protesta della Uil | Lavoratori stremati organici inadeguati e rischio clinico in aumento

Da cesenatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lavoratori sanitari protestano per carenza di personale e condizioni di lavoro estreme. Gli operatori segnalano organici insufficienti, che aumentano il rischio clinico e compromettono la sicurezza dei pazienti. La situazione viene descritta come insostenibile, con effetti sulla salute psico-fisica degli addetti. La protesta riguarda direttamente le condizioni di lavoro e la tutela di chi riceve le cure.

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“Una situazione diventata ormai insostenibile, che mette a rischio non solo la salute psico-fisica del personale dipendente, ma la stessa sicurezza dei pazienti”. Questo il grido d'allarme lanciato oggi dai lavoratori della sanità romagnola, riuniti in un presidio davanti alla sede dell’Ausl. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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