Sanità la protesta della Uil | Lavoratori stremati organici inadeguati e rischio clinico in aumento

Notizia in breve

Lavoratori sanitari protestano per carenza di personale e condizioni di lavoro estreme. Gli operatori segnalano organici insufficienti, che aumentano il rischio clinico e compromettono la sicurezza dei pazienti. La situazione viene descritta come insostenibile, con effetti sulla salute psico-fisica degli addetti. La protesta riguarda direttamente le condizioni di lavoro e la tutela di chi riceve le cure.