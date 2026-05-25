Samurai Jay ancora in testa | non si è spento con Sanremo

Nel catalogo delle rivelazioni pop 2026 in Italia senza dubbio Samurai Jay ha il posto d’onore. È arrivato al Festival di Sanremo a bordo di una fama anagraficamente ristretta (cioè lo conoscevano soprattutto i giovanissimi utenti social) e ne è uscito con una popolarità trasversale che non si è spenta con le luci dell’Ariston. Non a caso, il suo brano Ossessione è al primo posto della classifica per la dodicesima settimana consecutiva e non è roba di tutti i giorni. Ad esempio, Cenere di Lazza, un altro gigantesco successo (uscito dal Sanremo 2023), è stato in testa per «sole» otto settimane, risultando poi il più venduto dell’anno. Quindi... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Samurai Jay - OSSESSIONE || Sanremo 2026

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Temi più discussi: Samurai Jay: Mio padre ha lavorato tutta la vita per me. Ho chiamato questo disco col mio cognome perché volevo lasciare qualcosa alla mia famiglia. E poi, di base, io sono uno che ama: mi piace diffondere amore; Samurai Jay: Mia mamma è tutto. È dolce e brutale. Una volta ero giù e mi disse ‘se vuoi cantare caccia le pal*e, hai il fuoco’. Ossessione è amata anche dai neonati, a me non ha (ancora) stufato; Samurai Jay pubblica Flamenco Paranoia e l’album Amatore: abbiamo la hit dell’estate?; Samurai Jay, l'album Amatore: Non girarti, liberati dei pesi e segui il tuo cammino.

Podio #Singoli: 1? Ossessione - Samurai Jay & Vito Salamanca 2? Bad bad bad - Shiva & Geolier 3? La testa gira - Fred De Palma, Anitta & Emis Killa Tutte le chart online su fimi.it #TopOfTheMusic x.com

Samurai Jay fa il furbo dopo Sanremo 2026, non bastava Belen: il duetto con mamma Anna in Amatore è un colpo da maestroSamurai Jay cavalca l'onda del successo dopo Sanremo 2026 e canta con la mamma in Amatore: non bastava la mossa del balletto con Belen ... libero.it

Samurai Jay, un disco da film. Firmacopie per il lancio di ’Amatore’Cinema, che passione. O almeno così sembra per Samurai Jay, atteso al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio mercoledì prossimo (ore 18) dal firmacopie del nuovo album ’ Amatore ’, uscito venerd ... lanazione.it