Samurai Jay ancora in testa | non si è spento con Sanremo
Samurai Jay si conferma in testa alle classifiche italiane, nonostante la conclusione del festival di Sanremo. La sua musica continua a dominare le playlist, mantenendo una presenza costante nelle preferenze del pubblico. Nessuna modifica significativa si è registrata nelle sue posizioni, e il rapper resta al primo posto senza mostrare segnali di cedimento. La sua popolarità si mantiene stabile anche dopo la fine dell’evento televisivo.
Nel catalogo delle rivelazioni pop 2026 in Italia senza dubbio Samurai Jay ha il posto d’onore. È arrivato al Festival di Sanremo a bordo di una fama anagraficamente ristretta (cioè lo conoscevano soprattutto i giovanissimi utenti social) e ne è uscito con una popolarità trasversale che non si è spenta con le luci dell’Ariston. Non a caso, il suo brano Ossessione è al primo posto della classifica per la dodicesima settimana consecutiva e non è roba di tutti i giorni. Ad esempio, Cenere di Lazza, un altro gigantesco successo (uscito dal Sanremo 2023), è stato in testa per «sole» otto settimane, risultando poi il più venduto dell’anno. Quindi... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Samurai Jay - OSSESSIONE || Sanremo 2026
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Temi più discussi: Samurai Jay: Mio padre ha lavorato tutta la vita per me. Ho chiamato questo disco col mio cognome perché volevo lasciare qualcosa alla mia famiglia. E poi, di base, io sono uno che ama: mi piace diffondere amore; Samurai Jay: Mia mamma è tutto. È dolce e brutale. Una volta ero giù e mi disse ‘se vuoi cantare caccia le pal*e, hai il fuoco’. Ossessione è amata anche dai neonati, a me non ha (ancora) stufato; Samurai Jay pubblica Flamenco Paranoia e l’album Amatore: abbiamo la hit dell’estate?; Samurai Jay, l'album Amatore: Non girarti, liberati dei pesi e segui il tuo cammino.
Radio Vicenza. Samurai Jay · FLAMENCO PARANOIA. Il sound di Samurai Jay si fa ancora più intenso: è fuori Flamenco Paranoia! E la buona notizia? Flamenco Paranoia è arrivato ufficialmente su Radio Vicenza! Ascoltaci in diretta per scoprire il nu facebook
Podio #Singoli: 1? Ossessione - Samurai Jay & Vito Salamanca 2? Bad bad bad - Shiva & Geolier 3? La testa gira - Fred De Palma, Anitta & Emis Killa Tutte le chart online su fimi.it #TopOfTheMusic x.com
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