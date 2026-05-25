Due giocatori sono stati indicati come possibili rinforzi per la squadra: Vallocchia e Proia. La società non ha ancora ufficializzato acquisti o cessioni, e i tifosi attendono aggiornamenti sui piani futuri. Nel frattempo, sui social si diffonde l’hashtag “La Samb che verrà”, in attesa di notizie ufficiali. La squadra si prepara a una fase di mercato ancora aperta, senza conferme ufficiali su nuovi arrivi o partenze.

Lucio Dalla cantava "L’anno che verrà". I tifosi rossoblù hanno cambiato il titolo della nota canzone di Dalla in "La Samb che verrà", in attesa dei programmi della società. Ad oggi le uniche certezze riguardano la conferma del diesse Andrea Mussi e del tecnico Roberto Boscaglia. Tutto dipenderà dal budget che il presidente Massi metterà a disposizione dello staff tecnico per l’allestimento della nuova squadra. La prossima settimana ci potrebbero essere delle novità in tal senso con il massimo dirigente rossoblù che di concerto con lo studio legale di Milano, analizzerà nei minimi particolari le richieste formulate dai fondi australiani e svizzero per l’intero club e di quello olandese per il 49% delle azioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Samb: i primi nomi. Vallocchia e Proia

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