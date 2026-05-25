Sabrina Carpenter può brindare, magari con un bel caffè, al successo planetario della sua hit Espresso. Il brano, incluso nel suo album del 2024 Short n’sweet, ha infatti tagliato il notevole traguardo di tre miliardi di riproduzioni su Spotify. La canzone, che ha ottenuto la terza posizione nella classifica Billboard Hot 100, è stata il singolo di traino del disco, che ha vinto il Grammy Awards come miglior LP vocale pop. Durante un’intervista per Apple Music 1, ha raccontato di averne scritto il testo in Francia: «Stranamente, ho finito per scrivere questa canzone in Francia, e penso che probabilmente abbia avuto un po’ di ispirazione per il modo in cui la canzone è diventata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sabrina Carpenter, un “Espresso” da tre miliardi di riproduzioni su Spotify

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Sabrina Carpenters Espresso Just Hit 3 BILLION Streams!

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Sabrina Carpenter - Tour della casa (Dietro le quinte) reddit

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