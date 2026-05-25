Rubano il portafoglio ad una donna in un centro commerciale | denunciati un 36enne cubano e una 38enne argentina
Il 21 maggio, nel centro commerciale di Parma, una donna è stata derubata del portafoglio. La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 36 anni di origini cubane e una donna di 38 anni di nazionalità argentina, entrambi residenti fuori provincia e irregolari in Italia. Entrambi hanno precedenti per reati contro il patrimonio e sono considerati gravemente indiziati del furto.
La Polizia di Stato di Parma, il 21 maggio, ha denunciato una coppia, un 36 enne di origini cubane e una 38enne di nazionalità argentina residenti fuori provincia, irregolari sul territorio nazionale, entrambi con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, gravemente indiziati del reato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notizie e thread social correlati
Rubano il portafoglio ad una dipendente della Primaziale: fermati e denunciatiNel pomeriggio del 26 marzo, i carabinieri della Stazione di Migliarino Pisano hanno denunciato due cittadini stranieri, un uomo di 52 anni e una...
Temi più discussi: Rubano il portafoglio a un'anziana mentre fa la spesa al supermercato: incastrati dalle telecamere; Rubano un portafogli e svuotano il conto della vittima in un lampo; Faenza. Rubano il portafoglio a un’anziana al supermercato: denunciati due uomini; Furto ad Eboli: gli rubano il portafogli mentre dorme, documenti ritrovati.
RUBANO UN PORTAFOGLIO E FANNO ACQUISTI: DENUNCIATI I carabinieri di Lonigo hanno denunciato due uomini: un 38enne originario della Bielorussia e di un 33enne della Costa d’Avorio. Secondo le ricostruzioni nella notte tra il 15 e il 16 luglio 202 facebook
Dichiarazioni del Segretario di Stato Marco Rubio alla stampa presso l’aeroporto Homestead di Miami Marco Rubio, Segretario di Stato Miami, Florida 21 maggio 2026 DOMANDA: Può dirci — DOMANDA: (Inudibile) L’Iran sta parlando di – L’Iran sta parlando x.com
Rubano il portafoglio e vanno a fare acquisti. Due pregiudicati incastrati dalle telecamereUn'indagine articolata dei Carabinieri della Stazione di Lonigo ha permesso di fare luce su un furto messo a segno in un’auto parcheggiata a casa e il ... ecovicentino.it
Macerata, le rubano il portafoglio al supermarket poi vanno a fare acquisti con la sua cartaMACERATA Le rubano il portafoglio mentre è al supermercato a fare la spesa, escono e vanno a fare acquisti in un altro market. Denunciate due donne romane per furto aggravato e indebito utilizzo di ... corriereadriatico.it