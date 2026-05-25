Rubano il portafoglio ad una donna in un centro commerciale | denunciati un 36enne cubano e una 38enne argentina

Il 21 maggio, nel centro commerciale di Parma, una donna è stata derubata del portafoglio. La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 36 anni di origini cubane e una donna di 38 anni di nazionalità argentina, entrambi residenti fuori provincia e irregolari in Italia. Entrambi hanno precedenti per reati contro il patrimonio e sono considerati gravemente indiziati del furto.

La Polizia di Stato di Parma, il 21 maggio, ha denunciato una coppia, un 36 enne di origini cubane e una 38enne di nazionalità argentina residenti fuori provincia, irregolari sul territorio nazionale, entrambi con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, gravemente indiziati del reato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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