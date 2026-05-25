In Romania, un nubifragio ha scaricato oltre 50 litri di pioggia per metro quadrato, causando allagamenti nelle città di Pite?ti e Râmnicu Vâlcea. Le strade sono state invase da un metro d'acqua, con quartieri trasformati in torrenti. Il forte maltempo ha provocato blocchi del traffico e alberi abbattuti che sono finiti sulle auto. Nessun dettaglio su feriti o danni specifici è stato fornito.

Oltre 50 litri di pioggia per metro quadrato hanno travolto le strade di Pite?ti e Râmnicu Vâlcea in un nubifragio violento che ha trasformato i quartieri in torrenti, bloccando il traffico e abbattendo alberi sulle auto. La tempesta, caratterizzata da una combinazione esplosiva di grandine e piogge torrenziali, ha colpito duramente le zone dell’Oltenia e del sud della Muntenia. Nelle aree interessate, tra cui le contee di Vâlcea e Arge?, l’intensità delle precipitazioni ha causato alluvioni lampo immediate. A Râmnicu Vâlcea, l’acqua ha raggiunto persino un metro di altezza su alcuni tratti stradali, superando la capacità di drenaggio delle reti fognarie locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romania, nubifragi estremi: strade invase da un metro d’acqua

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il maltempo non dà tregua: venti, mareggiate e strade invase dall'acqua a Porto RecanatiIl maltempo prosegue nella regione e si manifesta con venti intensi e mareggiate che raggiungono le aree costiere.

Kenya, a Nairobi strade invase dall'acqua dopo piogge intenseA Nairobi, in Kenya, le strade sono state invase dall'acqua a causa di intense piogge notturne.

Si parla di: Maltempo, eventi alluvionali in Romania per nubifragi estremi: auto bloccate, sottopassi allagati e alberi abbattuti | VIDEO; Maltempo Romania, violenti nubifragi tra Chiajna e Bucarest: strade trasformate in fiumi in pochi minuti | FOTO e VIDEO.