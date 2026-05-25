Novak Djokovic ha vinto il suo primo turno a Roland Garros 2026, battendo il francese Giovanni Mpetshi Perricard. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista serbo, che si era qualificato dopo essere uscito all'esordio agli Internazionali d’Italia. La vittoria gli consente di proseguire nel torneo, senza ulteriori dettagli sulla durata o il punteggio del match. La gara si è giocata domenica 24 maggio.

(Adnkronos) – Novak Djokovic balla al Roland Garros 2026. Oggi, domenica 24 maggio, il tennista serbo ha battuto il francese Giovanni Mpetshi Perricard al primo turno dello Slam parigino, a cui arrivava dopo l'eliminazione all'esordio degli Internazionali d'Italia. Per festeggiare il ritorno alla vittoria, che mancava dallo scorso marzo, Djokovic ha esultato a modo suo. Al. L'articolo Roland Garros, Djokovic vince e. balla proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Carlos Alcaraz vibing out before the final

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