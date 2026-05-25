Rock e filosofia al Manzoni | i REM incontrano Alessandro Alfieri
Al Teatro Manzoni di Roma si terrà un evento che combina musica e filosofia, con una tribute band dedicata ai R.E.M. chiamata R.E.M.EMBERS. L’appuntamento prevede un’esibizione dal vivo del gruppo, seguita da un intervento del filosofo Alessandro Alfieri. L’evento si propone di unire l’energia del rock con riflessioni di carattere filosofico, offrendo un momento di confronto tra musica e pensiero critico. La serata si svolgerà in un contesto culturale e musicale.
Il Teatro Manzoni di Roma ospiterà la tribute band R.E.M.EMBERS per un tributo ai R.E.M. che unirà l’energia del rock alle riflessioni del filosofo Alessandro Alfieri. L’evento prevede un percorso dove le vibrazioni musicali si intrecciano con l’analisi della cultura popolare, offrendo al pubblico un’esperienza tra pensiero e suono. Un dialogo tra musica e filosofia nel cuore del Manzoni. La serata proposta non si limiterà a una semplice esibizione musicale, ma punterà a trasformare le parole in emozioni sonore. La band R.E.M.EMBERS guiderà il pubblico attraverso i brani iconici dei R.E.M., mentre Alessandro Alfieri porterà il suo contributo intellettuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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