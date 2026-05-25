Rock e filosofia al Manzoni | i REM incontrano Alessandro Alfieri

Notizia in breve

Al Teatro Manzoni di Roma si terrà un evento che combina musica e filosofia, con una tribute band dedicata ai R.E.M. chiamata R.E.M.EMBERS. L’appuntamento prevede un’esibizione dal vivo del gruppo, seguita da un intervento del filosofo Alessandro Alfieri. L’evento si propone di unire l’energia del rock con riflessioni di carattere filosofico, offrendo un momento di confronto tra musica e pensiero critico. La serata si svolgerà in un contesto culturale e musicale.