Al Teatro Manzoni di Calenzano Pillole di me con Alessandro Benvenuti

La stagione teatrale del Teatro Manzoni arriva alla conclusione con lo spettacolo di Alessandro Benvenuti, “Pillole di me”. Lo spettacolo che rappresenta un autentico “best of” dell’autore e attore toscano, sarà in scena sabato 18 aprile ed è tutto esaurito.Pillole di me. Memorie comiche di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Alessandro Benvenuti al Teatro Comunale di Laterina con “Pillole di me”Arezzo, 03 aprile 2026 – Sarà Alessandro Benvenuti il protagonista del prossimo appuntamento della stagione teatrale al Teatro Comunale di Laterina.

Benvenuti in scena con «Pillole di me», un viaggio tra memoria e identità al Teatro PapiniAlessandro Benvenuti torna in scena a Pieve Santo Stefano con uno spettacolo intimo e riflessivo, «Pillole di me», in programma questa sera alle ore...