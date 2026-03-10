Remo Anzovino firma la colonna sonora del docufilm 150 anni di CORRIERE DELLA SERA Il racconto dell’Italia

Remo Anzovino ha composto la colonna sonora del documentario “150 anni di Corriere della Sera. Il racconto dell’Italia”, che verrà distribuito nelle sale a partire dal 7 marzo. Il film, prodotto da 3D Produzioni e realizzato in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera, ripercorre la storia del quotidiano più importante del paese.

Arriva nelle sale dal 7 marzo “150 anni di Corriere della Sera. Il racconto dell’Italia”, documentario realizzato da 3D Produzioni in collaborazione con Fondazione Corriere della Sera, che ripercorre la storia del più importante quotidiano italiano. Un viaggio guidato da Neri Marcorè, in cui il Corriere attraversa da protagonista la vita sociale, politica e culturale del Paese. Remo Anzovino descrive così il suo lavoro: “Comporre la colonna sonora di questo progetto mi ha fatto ripercorrere 150 anni di storia del nostro Paese attraverso il racconto del suo più importante Quotidiano. La partitura fonde il linguaggio sinfonico – cameristico a quello elettronico con il tema principale “Strillone” che apre e chiude il film e segna i passaggi di tempo. 🔗 Leggi su Udine20.it

