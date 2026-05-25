RiseApp è un’applicazione utilizzata da circa 40.000 attivisti per diffondere propaganda online a sostegno di Israele. Si tratta di un elemento della strategia di influenza digitale sviluppata negli ultimi anni, con l’obiettivo di modellare l’opinione pubblica internazionale, in particolare quella statunitense. La piattaforma viene impiegata per promuovere contenuti favorevoli a Israele e contrastare opinioni critiche, secondo fonti di intelligence.

Si chiama RiseApp ed è l’ultimo tassello della imponente macchina di propaganda che Israele ha messo in piedi, in questi ultimi anni, al fine di influenzare l’opinione pubblica mondiale, a partire da quella americana. Di cosa si tratta? Nei fatti, di un’operazione di “troll farming” gestita da ex ufficiali dell’intelligence israeliana. L’applicazione, spiega la rivista Usa the American Conservative, presentata come un’iniziativa della Reichman University (ex IDC Herzliya), è in realtà la reincarnazione di Act.IL, la piattaforma di “hasbara” digitale lanciata nel 2017 dal Ministero degli Affari Strategici israeliano – all’epoca diretto da... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - RiseApp, la fabbrica dei troll di Israele: l’intelligence schiera 40 mila attivisti per la propaganda online

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