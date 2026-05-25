Riparte da Napoli mercoledì 27 il tour di Devozioni di Gianfranco Pannone

RIPARTE DA NAPOLI IL TOUR DI DEVOZIONI DI GIANFRANCO PANNONE CHE TOCCHERA’ DIVERSE CITTA’ ITALIANE Mercoledì 27 maggio alle ore 21.00 il regista in sala a CasaCinema Dopo essere stato presentato, con grande successo di pubblico e critica, come Evento Speciale all’ultima edizione del Bif&st di Bari, e l’anteprima romana al Cinema Nuovo Sacher ,accolta con grande emozione e partecipazione del pubblico in sala, DEVOZIONI del regista napoletano Gianfranco Pannone inizia da Napoli il suo tour, distribuito da Clipper Media. Mercoledì 27 maggio alle 21.00 a CasaCinema di Napoli il regista incontrerà il pubblico in sala e a seguire il film arriverà a Laurenzana, Potenza, Parma, Roma, Genova, Pordenone, Torino e in altre città italiane. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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