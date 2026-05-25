Riparte da Napoli mercoledì 27 il tour di Devozioni di Gianfranco Pannone

Da romadailynews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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RIPARTE DA NAPOLI IL TOUR DI DEVOZIONI DI GIANFRANCO PANNONE CHE TOCCHERA’ DIVERSE CITTA’ ITALIANE Mercoledì 27 maggio alle ore 21.00 il regista in sala a CasaCinema   Dopo essere stato presentato, con grande successo di pubblico e critica, come  Evento Speciale  all’ultima edizione del  Bif&st  di Bari, e l’anteprima romana al  Cinema Nuovo Sacher ,accolta con grande emozione e partecipazione del pubblico in sala,  DEVOZIONI  del regista napoletano  Gianfranco Pannone  inizia da Napoli il suo tour, distribuito da  Clipper Media.  Mercoledì 27 maggio  alle 21.00 a  CasaCinema di Napoli  il regista incontrerà il pubblico in sala e a seguire il film arriverà a Laurenzana, Potenza, Parma, Roma, Genova, Pordenone, Torino e in altre città italiane. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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