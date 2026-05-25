Rievocazione dei Ciccialardoni | cena e passeggiata nella storia a Monte Oliveto
Una serata a Monte Oliveto, sulla prima collina dell’Oltrarno, ha combinato una passeggiata tra panorami storici e misteri locali con una cena ispirata ai convivi medievali della Compagnia dei Ciccialardoni. L’evento ha coinvolto partecipanti interessati alla rievocazione storica, che hanno percorso i luoghi simbolici e poi si sono seduti a tavola per un pasto in stile medievale. La manifestazione ha rappresentato un momento di riscoperta delle tradizioni e della storia locale attraverso queste attività.
Firenze, 25 maggio 2026 – Una passeggiata tra storia, panorami e misteri sulla prima collina dell’ Oltrarno, poi una cena ispirata ai convivi medievali della Compagnia dei Ciccialardoni. Venerdì 5 giugno Monte Oliveto farà un salto indietro nei secoli con una serata che mescola cultura, curiosità fiorentine e sapori antichi. Il ritrovo è alle 18,15 a La Botteghina di via Pisana angolo via di Monticelli e partenza alle 18,30 per una camminata di circa tre chilometri- presentazione itinerante del libro ‘ Camminate Fiorentine: Bellosguardo, Monte Oliveto, Marignolle. Tre itinerari tra curiosità, storia, arte e natura ’ (Florence Art Edizioni) dei giornalisti Carlo Casini e David Fabbri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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