Rievocazione dei Ciccialardoni | cena e passeggiata nella storia a Monte Oliveto

Notizia in breve

Una serata a Monte Oliveto, sulla prima collina dell’Oltrarno, ha combinato una passeggiata tra panorami storici e misteri locali con una cena ispirata ai convivi medievali della Compagnia dei Ciccialardoni. L’evento ha coinvolto partecipanti interessati alla rievocazione storica, che hanno percorso i luoghi simbolici e poi si sono seduti a tavola per un pasto in stile medievale. La manifestazione ha rappresentato un momento di riscoperta delle tradizioni e della storia locale attraverso queste attività.