Referendum Colico resta con Lecco | esultano le minoranze

Il referendum consultivo svolto tra il 24 e il 25 maggio ha confermato che il 70% degli elettori di Colico preferisce rimanere nella provincia di Lecco. La consultazione ha visto una netta maggioranza di cittadini che si sono opposti all’ipotesi di passare dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio. La partecipazione al voto è stata superiore al 50% degli aventi diritto. La vittoria del “No” ha fermato il progetto di cambio di provincia.

Colico dice un secco NO al cambio di provincia. Il referendum consultivo che si è svolto tra domenica 24 e lunedì 25 maggio si è concluso con una netta vittoria del “No”, respingendo così l’ipotesi di passare dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio.Secondo i dati definitivi dello scrutinio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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