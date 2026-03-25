Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 25 marzo

Oggi, mercoledì 25 marzo, vengono pubblicate le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali dedicati alla Juventus. La rassegna stampa include estratti e approfondimenti sui temi più discussi riguardanti la squadra, con focus su articoli e titoli di apertura pubblicati nelle testate più diffuse nel panorama sportivo italiano. La selezione offre una panoramica delle notizie più rilevanti per i tifosi e gli appassionati di calcio.

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