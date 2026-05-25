Quando cade un ultras | la repressione che non fa più scandalo

Da ilprimatonazionale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il derby della Mole a Torino, un ultras è stato colpito e ferito da un colpo di arma da fuoco. La polizia ha arrestato due persone sospettate di aver sparato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, mentre i testimoni hanno fornito versioni diverse. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e si stanno cercando eventuali altri responsabili.

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Roma, 25 mag – Le prime notizie arrivate da Torino, nella serata del derby della Mole, hanno riportato alla memoria un notte che nessuno nel mondo del tifo ha mai dimenticato: quella dell’11 novembre 2007, quando l’agente Luigi Spaccarotella sparò un colpo di pistola che uccise il 26enne tifoso della Lazio Gabriele Sandri. Sono passati quasi vent’anni, ma quando un tifoso finisce in condizioni gravissime dopo un intervento di ordine pubblico, quella memoria torna a galla. Torna perché in Italia esiste una storia non pacificata tra ultras, curve e apparati dello Stato. Ma soprattutto, esiste una storia di ipocrisia e silenzio. Quando gli ultras vengono colpiti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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