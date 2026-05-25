Quando cade un ultras | la repressione che non fa più scandalo

Notizia in breve

Durante il derby della Mole a Torino, un ultras è stato colpito e ferito da un colpo di arma da fuoco. La polizia ha arrestato due persone sospettate di aver sparato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, mentre i testimoni hanno fornito versioni diverse. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e si stanno cercando eventuali altri responsabili.