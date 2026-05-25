Qualità della Vita la classifica del Sole 24 Ore | i dati di Salerno

Numeri poco confortanti per la provincia di Salerno nella classifica sulla qualità della vita elaborata dal Sole 24 Ore, presentata oggi al Festival dell'Economia di Trento. Il territorio salernitano si colloca stabilmente nella metà bassa della graduatoria delle 107 province italiane su quasi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Qualita della vita- il VCO al 61° posto nella classifica del Sole 24 Ore

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Firenze al vertice per la qualità della vita dei bambini: lo dice il Sole 24 OreFirenze si piazza al primo posto in Italia per la qualità della vita dei bambini, secondo un rapporto del Sole 24 Ore.

Temi più discussi: In quali province vivono meglio bambini, giovani e anziani? La classifica; Qualità della vita di giovani, bambini e anziani, l'indagine del Sole 24 Ore; Brescia perde 8 posizioni: ora è 28esima nella Qualità della vita; Qualità della vita, Firenze è la provincia dove i bambini vivono meglio.

Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #25maggio: #giovani, qualità della vita al top a Bolzano. Usa-Iran, intesa pronta ma slitta la firma; #Trump: niente fretta. #Orsini: energia prioritaria, politiche industriali europee. #buonalettura #primapagina x.com

Qualità della vita, la classifica per bimbi, giovani e anziani in Italia: Firenze, Trieste e Bolzano in testaSono stati resi noti i primi dati della nuova indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per bambini, anziani e giovani ... fanpage.it

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