Quali sono i migliori filtri solari per la tua pelle?

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito un passante con un coltello in strada. La vittima è stata portata in ospedale con ferite lievi. L’aggressore è stato fermato dagli agenti poco dopo, mentre tentava di fuggire a piedi. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’accaduto e verificano eventuali precedenti dell’uomo. La dinamica dell’aggressione è ancora sotto indagine.

Quando si parla di sole e protezione ci si chiede sempre quali sono i filtri migliori. Ma soprattutto, come si sceglie il filtro solare in base al tipo pelle? Trovare la giusta protezione solare infatti, è il modo migliore per riuscire ad utilizzarla ogni giorno dell’anno e non solo nel momento in cui il sole inizia a splendere nell’alto dei cieli. Perché ricordiamolo, il danno solare si accumula nel corso del tempo e non solo quando ci si espone in estate in spiaggia. Usare una crema con protezione solare aiuta a prevenire i segni dell’invecchiamento, ma anche (e soprattutto) la comparsa di melanomi e tumori cutanei. Ed è qui che la formula... 🔗 Leggi su Amica.it

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PROTEZIONI SOLARI SICURE: Scopri le Migliori | Beauty and me

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