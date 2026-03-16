Pronostici League One | la multipla del 17 marzo

Il 17 marzo si giocano 12 partite di League One, il campionato inglese con 24 squadre. La maggior parte delle gare in programma inizia alle 20:45, con un solo match alle 21. La giornata si svolge quasi tutta in contemporanea, offrendo agli appassionati un ricco palinsesto di incontri da seguire.

Pronostici League One, in campo 24 squadre di uno dei campionato inglesi. Ecco la multiple per le partite in programma il 17 marzo Dodici partite quasi tutte in contemporanea (solamente un match inizia alle 21, tutti gli altri alle 20:45). Una solita serata dal grande calcio inglese quella della League One, che va a giocare a giornata numero 38 e si avvicina a grandissimi passi verso la conclusione della Regular Season. Poi saranno solamente playoff e playout. (Profilo Instagram Lincoln) – Ilveggente.it La promozione diretta pare cosa fatta: Lincoln e Cardiff (ne vanno due dirette nella categoria superiore) hanno un margini importante sul Bolton che insegue. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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