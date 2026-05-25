Priscilla e Clara Isabel sono state arrestate con l'accusa di aver tentato di rubare oggetti di valore da un negozio. La polizia ha fermato le due donne nel corso di un controllo di routine, trovando con loro alcuni articoli già prelevati dal negozio. Entrambe sono state portate in commissariato e sono in attesa di essere sottoposte a un procedimento giudiziario. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul caso o sulle eventuali motivazioni.

Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis non condividono solo un’amicizia nata ai tempi del Grande Fratello Vip al quale entrambe hanno partecipato nella medesima edizione, testimoniata già dalla presenza dell’influencer al matrimonio dell’argentina con Ignazio Moser, ma anche il mese di nascita delle figlie. Pochi giorni di distanza separano infatti Priscilla, figlia di De Lellis e del rapper Tony Effe, da Clara Isabel, primogenita di Rodriguez e Moser: la prima è nata l’8 ottobre, la seconda il 15. Così, i quattro si sono ritrovati per trascorrere un pomeriggio insieme e far giocare assieme le bambine, che oggi hanno sette mesi e mezzo; il tutto è stato ovviamente documentato nelle storie Instagram pubblicate sia dall’ex ciclista che da Giulia De Lellis (ora non più visibili). 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Priscilla e Clara Isabel, amiche come le mamme Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez

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