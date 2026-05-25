Premio MArte trionfo di idee e libertà | applausi per Tommaso Cerno e omaggio a Pupi Avati video

Durante la cerimonia della VII edizione del Premio M. Arte a Roma, sono stati premiati Tommaso Cerno e sono stati resi omaggi a Pupi Avati attraverso un video. La manifestazione ha riscosso applausi per aver celebrato la libertà di espressione, il coraggio delle idee e il rispetto per la tradizione culturale. La serata ha visto una partecipazione numerosa di pubblico e artisti.

Roma applaude la cultura libera, il coraggio delle idee e il valore della tradizione. La VII edizione del Premio M.Arte, organizzata insieme alla Fondazione Alleanza Nazionale, si è trasformata in una grande festa dell’identità culturale italiana all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dove una Sala Petrassi gremita ha accolto protagonisti del mondo dell’arte, dell’informazione, della medicina e dello spettacolo. A rendere ancora più significativa la serata è stata la consegna della “Nottola di Minerva”, s imbolo di saggezza e conoscenza, assegnata a personalità che hanno saputo distinguersi per il loro impegno umano e professionale, difendendo libertà, merito e dialogo culturale in un tempo segnato da conformismi e tensioni internazionali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Premio M.Arte, trionfo di idee e libertà: applausi per Tommaso Cerno e omaggio a Pupi Avati (video)

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