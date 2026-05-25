Preferenze seggi municipalità | cosa accadrà nelle prossime ore
Il nuovo sindaco di Venezia è stato eletto. Nei prossimi aggiornamenti sarà pubblicata la ripartizione dei seggi in consiglio comunale e i consiglieri eletti per ogni lista o partito, in base ai risultati ancora in fase di scrutinio.
Il risultato più importante, cioè il nuovo sindaco di Venezia, è cosa fatta.Nelle prossime ore in questa diretta però pubblicheremo tutti gli altri risultati in corso di scrutinio: la ripartizione dei seggi in consiglio comunale e i consiglieri eletti per ogni partito o lista, i risultati delle. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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