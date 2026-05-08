Nelle ultime ore si sono diffuse voci sulla possibile svolta nella gestione sportiva della Roma, che sta cercando un nuovo direttore sportivo. Tra i nomi circolati, quello di Piero Ausilio, attualmente in scadenza di contratto con l’Inter, che ha appena vinto lo scudetto. La società giallorossa avrebbe intenzione di mettere in atto cambiamenti già nelle prossime settimane, con un nuovo assetto in questa posizione chiave.

Il Ds ha solo un altro anno di contratto con l’Inter La Roma è in cerca di nuovo Direttore sportivo e nelle scorse ore nella Capitale è circolato anche il nome di Piero Ausilio, fresco di vittoria dello Scudetto con l’Inter. È il terzo del dirigente di Cinisello da quando è Ds nerazzurro, ovvero dal febbraio 2014. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Una vita all’Inter, se si considera che è approdato ad Appiano – nel club allora ancora di Massimo Moratti – nell’ormai lontano 1998. È così forte il suo legame coi nerazzurri, ma anche con Milano, che all’inizio di questa stagione ha definitivamente respinto una ricchissima offerta dell’Al-Hilal, la squadra che è andato ad allenare Simone Inzaghi.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ausilio alla Roma, cambia tutto subito: “Accadrà nelle prossime settimane”

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