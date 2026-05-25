Precipita da un terrazzamento | paura per un turista britannico a Ravello

Un turista britannico è stato ricoverato in ospedale dopo essere caduto da un terrapieno agricolo di oltre sei metri nella zona della galleria di via Boccaccio, a Ravello. L’incidente si è verificato in prossimità di un terrazzamento, causando ferite che hanno richiesto cure mediche. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause della caduta o lo stato di salute dell’uomo. La zona è stata messa sotto osservazione dalle autorità locali.

Un uomo di nazionalità britannica è finito in ospedale dopo essere caduto per oltre sei metri da un terrapieno agricolo nella zona della galleria di via Boccaccio, a Ravello. L'incidente si è consumato poco dopo la mezzanotte.L'incidenteStando a quanto ricostruito, l'uomo avrebbe oltrepassato il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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