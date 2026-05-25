Pontecagnano furto in una struttura comunale | due arresti

Da zon.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone sono state arrestate a Pontecagnano Faiano per aver tentato di rubare in una struttura comunale in fase di ristrutturazione. Gli investigatori hanno accertato che i due si sono introdotti nell’edificio, che si trova sotto lavori di rinnovo. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato i sospetti sul posto. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire eventuali altri coinvolgimenti e dettagli dell’episodio.

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Due persone sono state arrestate a Pontecagnano Faiano per furto aggravato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbero introdotte in una struttura comunale in fase di ristrutturazione. La mattina del 22 maggio, a Pontecagnano Faiano, i Carabinieri della locale Stazione, insieme al personale della Polizia Municipale, hanno proceduto all’arresto di due persone per furto aggravato. Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, gli indagati si sarebbero introdotti all’interno di una struttura comunale in fase di ristrutturazione, dopo aver danneggiato la recinzione. Una volta entrati, si sarebbero impossessati di materiale in ferro e rame contenuto all’interno dell’impianto di climatizzazione. 🔗 Leggi su Zon.it

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