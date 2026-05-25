Pontecagnano furto in una struttura comunale | due arresti

Notizia in breve

Due persone sono state arrestate a Pontecagnano Faiano per aver tentato di rubare in una struttura comunale in fase di ristrutturazione. Gli investigatori hanno accertato che i due si sono introdotti nell’edificio, che si trova sotto lavori di rinnovo. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato i sospetti sul posto. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire eventuali altri coinvolgimenti e dettagli dell’episodio.