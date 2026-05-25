Ponte sul Trigno il fratello del disperso | Non prendiamo sonno da giorni
Da quasi due mesi, un uomo si reca ogni giorno sul ponte sul Trigno, in Abruzzo, portando fiori. Il ponte è stato diviso in due dal maltempo e su di esso si cerca un disperso. Il fratello della persona scomparsa dice di non aver preso sonno da giorni e di recarsi ogni giorno sul luogo. La scomparsa del disperso resta senza soluzione.
Da quasi due mesi, Alessandro non smette di portare fiori qui, in Abruzzo, sul ponte del Trigno spezzato in due dal maltempo, dove suo fratello Domenico Racanati è scomparso. Lo fa ogni giorno, con la consapevolezza sempre più dolorosa di chi teme che, dopo tutto questo tempo, possa non esserci più nulla da fare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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