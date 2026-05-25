Ponte sul Trigno il fratello del disperso | Non prendiamo sonno da giorni

Notizia in breve

Da quasi due mesi, un uomo si reca ogni giorno sul ponte sul Trigno, in Abruzzo, portando fiori. Il ponte è stato diviso in due dal maltempo e su di esso si cerca un disperso. Il fratello della persona scomparsa dice di non aver preso sonno da giorni e di recarsi ogni giorno sul luogo. La scomparsa del disperso resta senza soluzione.