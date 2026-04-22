Cercate sotto il ponte | l' appello del fratello del pescatore disperso dopo il crollo del ponte sul Trigno VIDEO

Il fratello di un pescatore disperso da circa venti giorni dopo il crollo di un ponte sul fiume Trigno tra Abruzzo e Molise ha lanciato un appello chiedendo di cercare sotto il ponte, affermando che suo fratello si trovi lì. L'incidente è avvenuto il 2 aprile scorso, coinvolgendo un ponte situato tra i due territori. La famiglia continua a cercare notizie sulla persona scomparsa senza risultati finora.

“Per me, mio fratello sta sotto il ponte”. È un grido disperato, a nome di tutta la famiglia, quello di Alessandro Racanati, fratello di Domenico, l'uomo di Bisceglie disperso da ormai 20 giorni, dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno, fra Abruzzo e Molise, il 2 aprile scorso. Così, con un.🔗 Leggi su Chietitoday.it

The Sea Mystery: An Inspector French Detective Story

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