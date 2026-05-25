La polizia ha effettuato un blitz in piazza Solferino, durante il quale ha inseguito e fermato un uomo di origine egiziana. L’uomo aveva un ordine di allontanamento per motivi legati allo spaccio di droga. L’operazione fa parte dei controlli straordinari denominati “Alto Impatto – Movida sicura” disposti dal Questore.

Prosegue l’attività di controllo del territorio disposta dal Questore Abenante nell’ambito dei servizi straordinari “ Alto Impatto – Movida sicura ”. Nel corso del servizio effettuato nella serata di sabato ci sono stati controlli nel centro cittadino e nelle aree maggiormente interessate dalla presenza di giovani e avventori. Nel corso delle verifiche sono stati effettuati controlli presso alcuni minimarket recentemente segnalati, con identificazione di numerosi clienti, molti dei quali gravati da precedenti di polizia. Contestualmente, le pattuglie hanno svolto posti di controllo e servizi dinamici di vigilanza nelle principali aree della movida ternana, al fine di prevenire criticità per l’ ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polizia, blitz in piazza Solferino. Egiziano inseguito e bloccato . Aveva un foglio di via per droga

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