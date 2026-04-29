Un giovane di 24 anni è stato inseguito e fermato dalla Polizia nel centro di Caserta dopo un tentativo di fuga a piedi. L'uomo era a bordo di un'auto e, durante il controllo, è stato trovato in possesso di cocaina. La polizia ha denunciato il ragazzo per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di sostanze stupefacenti. L’intera operazione si è conclusa con l’arresto del giovane e il sequestro della droga.

Caserta. Inseguimento nel centro cittadino, poi il tentativo di fuga a piedi: un 24enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato per possesso di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono ai giorni scorsi, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio messi in campo dagli agenti della Squadra Volante, impegnati a presidiare le principali arterie urbane. Durante un controllo, i poliziotti hanno intimato l’alt a un’auto che procedeva ad alta velocità nel centro cittadino, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. Il conducente, però, non si è fermato, tentando di sottrarsi al controllo. Ne è nato un breve inseguimento terminato nei pressi di Piazza Sant’Anna, dove il giovane ha abbandonato il veicolo e ha provato a fuggire a piedi.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Caserta, inseguito e bloccato dalla Polizia in centro: in auto aveva cocaina, nei guai 24enne

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