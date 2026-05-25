La licenza della Pizzeria da Frank a Quero Vas è stata sospesa per 20 giorni dal Questore. Durante un episodio, sette avventori si sono affrontati in una rissa nel locale. La polizia ha trovato sostanze stupefacenti all’interno del locale. La pizzeria è anche nota come ritrovo di pregiudicati e teatro di condotte illecite. Il provvedimento arriva dopo i controlli e le recenti irregolarità riscontrate.

La Pizzeria da Frank di Quero Vas ha ricevuto la sospensione della licenza per 20 giorni dopo che il locale è stato segnalato come abituale ritrovo di persone pregiudicate e teatro di condotte illecite. Il provvedimento è stato emesso dal Questore della Provincia di Belluno, a seguito di controlli che hanno evidenziato la persistenza di situazioni pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento a Quero Vas Persistenza delle condotte pericolose Gli episodi recenti: rissa e droga nel locale Nuova sospensione della licenza Il provvedimento a Quero Vas Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la squadra di Polizia amministrativa della Questura di Belluno ha redatto un decreto ex art. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pizzeria di Quero Vas teatro di condotte illecite e ritrovo di pregiudicati, il provvedimento del Questore

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