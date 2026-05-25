Più trasparenza nel Terzo Settore con il Data Hub di Italia Non Profit

È stato presentato il Data Hub di Italia Non Profit, uno strumento che mira a rendere più trasparente il settore del Terzo Settore. Il portale raccoglie dati su associazioni, cooperative e organizzazioni non profit, offrendo un quadro più chiaro delle attività e delle risorse coinvolte. La piattaforma è stata annunciata come un passo avanti per migliorare la visibilità e la trasparenza delle realtà che operano invisibilmente nel Paese.

C’È UNA PARTE del Paese che non si vede, ma che lo tiene unito anche affrontando molte delle sue fragilità. Non è fatta solo di organizzazioni: è fatta di persone, relazioni, fiducia. È il Terzo Settore e riguarda molto più da vicino la vita quotidiana di quanto si pensi. Parlarne come di un comparto a sé stante rischia di essere fuorviante perché il Terzo Settore non è “altro” rispetto alla società: ne è una delle espressioni più diffuse, legittimato dalla libertà di associazione sancita dalla Costituzione. Lo si trova dentro le scelte di milioni di contribuenti, ad esempio nel 5 per mille e nelle donazioni deducibili, dà sfoggio di sé nelle attività di volontariato promosse nei territori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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