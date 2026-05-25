Più anziani Migliori servizi e strutture assistenziali

La dotazione lombarda di posti letto ogni cento over 65 residenti si mantiene per il terzo anno consecutivo al 2,85%, con enormi differenze locali. Confermato il trend storico in cui nei territori più piccoli è concentrato il maggior numero di posti letto, in percentuale: 4,67% Ats Pavia (il più alto della Regione), 4,22% Ats Valpadana e 3,92% Ats Montagna. Il Pavese registra un’alta percentuale di anziani: 220 ogni 100 giovani. Per questa fascia di età il territorio offre servizi assistenziali tra cui un buon rapporto di posti nelle 90 Rsa e di geriatri. Aumentati negli ultimi tempi anche gli alloggi protetti per anziani (Apa) rivolti a over 65, singoli o coppie, che conservano sufficiente autonomia ma necessitano di un ambiente controllato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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