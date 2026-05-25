Piscina libri e fantasia | Move Your Mind inaugura la stagione con Marta Trombetta e il mondo di Tello

Sabato 30 maggio, la piscina comunale di Bettola apre la stagione con un evento organizzato da Move Your Mind, che coinvolge Marta Trombetta e il mondo di Tello. La giornata include attività legate a libri, creatività e giochi di fantasia, senza spettacoli o competizioni ufficiali. L’iniziativa mira a coinvolgere le famiglie e i bambini in un pomeriggio di intrattenimento, con ingresso libero e senza obbligo di prenotazione.

Non sarà una semplice apertura stagionale della piscina comunale di Bettola quella organizzata da Move Your Mind per sabato 30 maggio. L’associazione ha infatti scelto di inaugurare la nuova stagione dell’impianto natatorio con un pomeriggio speciale dedicato ai bambini, alle famiglie e alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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