Picco di pollini nell'aria e allergie a Napoli c'è il numero verde Asìa per segnalare erbacce
In Campania, il bollettino settimanale dell'Arpac segnala un picco di pollini nell'aria, con alte concentrazioni di granuli di graminacee e oleacee. A Napoli, si registrano un aumento delle allergie legate a questi pollini e la presenza di un numero verde dedicato alle segnalazioni di erbacce.
Picco di pollini in Campania nel bollettino settimanale dell'Arpac: alte concentrazioni di granuli di graminacee e oleacee. Numero verde Asìa per la disinfestazione di erbacce. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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