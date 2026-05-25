Picchia la compagna in casa e la insegue in strada | arrestato 46enne
Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Chiavari con l’accusa di aver picchiato la compagna in casa e di averla inseguita in strada. La donna, di 30 anni, è anche di nazionalità peruviana. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del commissariato locale.
Un uomo di 46 anni, di nazionalità peruviana, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Chiavari con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna, una donna di 30 anni, anche lei peruviana.Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’episodio sarebbe avvenuto nella giornata di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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