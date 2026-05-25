Perugia controlli in centro storico per strada e nei locali | Agenti in borghese identificazioni e nuovi servizi

Nella giornata di oggi, agenti in borghese hanno effettuato controlli nel centro storico, identificando diverse persone e ispezionando locali pubblici. Sono stati intensificati i servizi per contrastare l’uso di sostanze stupefacenti e situazioni di rischio tra gruppi di giovani. Le operazioni hanno coinvolto sia le strade principali che i locali frequentati, con l’obiettivo di prevenire attività illegali e mantenere la sicurezza pubblica.

“Particolare attenzione ai fenomeni di illegalità, uso di sostanze stupefacenti e situazioni di rischio che coinvolgono gruppi giovanili”. Antonio Donato, consigliere delegato alla sicurezza urbana dell’amministrazione Ferdinandi, annuncia che “proseguono e vengono ulteriormente rafforzate le. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Controlli nei locali di Chiaia e centro storico: 24 prescrizioni per gravi carenze igienico sanitarieNelle ultime settimane, i controlli nei locali della zona di Chiaia e del centro storico di Napoli sono stati intensificati dai carabinieri e dagli...

Locali del centro storico: "Basta incertezze . Nuove regole e controlli"In centro storico, sono state introdotte nuove regole e controlli per i locali notturni.

Temi più discussi: Controlli per la movida in centro storico: pusher 29enne arrestato dopo aver aggredito i militari; Perugia, stop a incertezze e zone grigie: ecco le nuove regole per i locali del centro storico -; Locali del centro storico: Basta incertezze . Nuove regole e controlli; Perugia, un arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Controlli per la movida in centro storico: pusher 29enne arrestato dopo aver aggredito i militari ift.tt/VTwgpGZ ift.tt/yYzlr3c x.com

Controlli per la movida in centro storico: pusher 29enne arrestato dopo aver aggredito i militariL'uomo, trovato in possesso di cocaina e di un bilancino, ha opposto resistenza. La compagna segnalata per detenzione di hashish ... perugiatoday.it

Perugia, stretta sui locali in centro: movida e mobilità a In Studio con Il Porco RossoI controlli sulla sicurezza dei locali in centro storico a Perugia delle ultime settimane hanno costretto in molti a chiudere, a limitare l’offerta di intrattenimento ed eventi o addirittura a rinunci ... umbria24.it