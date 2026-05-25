All’interno del Partito Democratico si registra un aumento di malcontento tra i membri. Con le imminenti elezioni, alcuni esponenti stanno considerando l’ipotesi di lasciare il partito. La situazione si fa più tesa, e si susseguono discussioni interne su possibili scissioni. Non ci sono ancora decisioni ufficiali, ma il clima tra i membri si fa sempre più fragile e incerto.

Nel Partito Democratico cresce il malessere interno e, con le elezioni che si avvicinano, aumentano anche i dubbi di chi valuta un possibile addio. L’uscita di Marianna Madia viene ormai letta da molti dirigenti come il primo segnale concreto di una frattura destinata ad allargarsi nei prossimi mesi, soprattutto nell’area riformista ed europeista del partito. Le tensioni più forti si registrano sia a Bruxelles sia a Roma, dove diversi esponenti storici del Pd contestano da tempo la linea politica della segreteria guidata da Elly Schlein. Tra i nomi più osservati ci sono quelli di Pina Picierno e Giorgio Gori, due figure simbolo dell’ala moderata e filo-europea del partito. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Pd a pezzi, chi è pronto a uscire: retroscena bomba

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