Paura a San Giovanni Rotondo | uomo ferito con un colpo di pistola all' addome

Notizia in breve

Un uomo è stato colpito all’addome da un colpo di pistola a San Giovanni Rotondo. L’incidente si è verificato in una zona della città, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’evento o sulle circostanze. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state ancora rese note.