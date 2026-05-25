Paura a San Giovanni Rotondo | uomo ferito con un colpo di pistola all' addome
Un uomo è stato colpito all’addome da un colpo di pistola a San Giovanni Rotondo. L’incidente si è verificato in una zona della città, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’evento o sulle circostanze. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state ancora rese note.
Paura a San Giovanni Rotondo, dove un uomo del posto è stato ferito con un colpo di arma da fuoco all'addome. Il fatto è successo nella tarda serata di ieri, domenica 24 maggio, nei pressi di via Roma.La vittima - un uomo di circa 50 anni, con piccoli precedenti - era in strada quando è stato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Padre Pio: un uomo sofferente che seppe comprendere il dolore di tutti
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