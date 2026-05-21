Oggi si sono svolti interrogatori relativi a un caso giudiziario che ha coinvolto diverse persone. Un uomo è stato ascoltato per tre ore, durante le quali ha affermato di aver avviato un procedimento di espianto con l’approvazione dei colleghi. Un’altra persona, una donna, ha risposto alle domande per due ore prima di un confronto diretto con il giudice, durato oltre tre ore. Gli incontri si sono svolti in un’aula di tribunale in un’atmosfera di attenta discussione.

Due ore sotto il fuoco delle domande per Emma Bergonzoni. Poi, alle 15 in punto, il faccia a faccia, ancora più lungo, andato avanti per oltre tre ore, tra il gip Mariano Sorrentino e Guido Oppido. Il secondo round degli interrogatori preventivi per la morte del piccolo Domenico Caliendo va oltre il mero step procedurale. È lo scontro tra due verità che corrono sul filo dei secondi. Si scava nell’abisso di quella mattina del 23 dicembre scorso al Monaldi, quando il trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco si trasformò in un calvario terminato in tragedia il 21 febbraio. L’accusa è un macigno: omicidio colposo e falso in cartella clinica per i due chirurghi e altri cinque sanitari. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, tre ore di interrogatorio per Oppido: «Ho avviato l?espianto dopo l?ok dei colleghi»

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Caso Domenico Caliendo, interrogatorio fiume per Oppido: «Clampaggio pochi minuti prima»

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