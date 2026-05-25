Patricia Masithela sbranata dai cani | interrogato l'ex è indagato per omicidio colposo e custodia non idonea

L'ex fidanzato di Patricia Masithela è stato interrogato dalla Procura dopo che la 26enne è stata uccisa dai cani a gennaio 2025 a Latina. È indagato per omicidio colposo e custodia non idonea degli animali. L'interrogatorio si è svolto nelle ultime ore, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le responsabilità legate alla vicenda.

La Procura ha ascoltato l'ex fidanzato di Patricia Masithela, la 26enne sbranata dai cani a gennaio del 2025 a Latina. Lo zio: "Spero che si accerti se abbia detto la verità sul fatto che non fosse a casa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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