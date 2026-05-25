Parma una giornata nel nome di Ermanno Stradelli

Notizia in breve

A Parma si terrà il 28 maggio una giornata dedicata a Ermanno Stradelli, in occasione del centenario della sua morte. L’evento include interventi e mostre per ricordare l’esploratore, fotografo, cartografo ed etnografo di fama internazionale. La giornata invita a riflettere sul suo contributo nel campo dell’esplorazione e della documentazione culturale, con l’obiettivo di stimolare un confronto tra passato e presente. La manifestazione si svolge nell’ambito delle celebrazioni ufficiali del centenario.