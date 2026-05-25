Parma una giornata nel nome di Ermanno Stradelli

Da parmatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Parma si terrà il 28 maggio una giornata dedicata a Ermanno Stradelli, in occasione del centenario della sua morte. L’evento include interventi e mostre per ricordare l’esploratore, fotografo, cartografo ed etnografo di fama internazionale. La giornata invita a riflettere sul suo contributo nel campo dell’esplorazione e della documentazione culturale, con l’obiettivo di stimolare un confronto tra passato e presente. La manifestazione si svolge nell’ambito delle celebrazioni ufficiali del centenario.

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Farsi interrogare dal passato per riflettere e agire nel presente. Questo il titolo della giornata in programma a Parma il 28 maggio nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della morte di Ermanno Stradelli, esploratore, fotografo, cartografo ed etnografo di fama internazionale nato a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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